Samuele Bersani duetta con Fiorella Mannoia in Giudizi Universali e confessa: “Oggi sono depresso” (Di sabato 16 gennaio 2021) Samuele Bersani duetta con Fiorella Mannoia e lo fa con una delle canzoni più amate: Giudizi Universali è ormai un inno generazionale. Contenuto nel disco Samuele Bersani del 1997 è ancora Oggi una delle più belle ballate della musica italiana degli anni ’90. Fiorella Mannoia lo ha fortemente voluto come ospite nel suo show La Musica Che Gira Intorno andato in onda ieri sera, 15 gennaio, su Rai 1. Con la sua partecipazione Samuele Bersani si è unito al coro di tanti ospiti eccellenti, dall’arrivo a sorpresa di Achille Lauro che ha duettato con Gigi D’Alessio alla presenza amichevole di Giorgia che ha omaggiato Lucio Dalla insieme ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 gennaio 2021)cone lo fa con una delle canzoni più amate:è ormai un inno generazionale. Contenuto nel discodel 1997 è ancorauna delle più belle ballate della musica italiana degli anni ’90.lo ha fortemente voluto come ospite nel suo show La Musica Che Gira Intorno andato in onda ieri sera, 15 gennaio, su Rai 1. Con la sua partecipazionesi è unito al coro di tanti ospiti eccellenti, dall’arrivo a sorpresa di Achille Lauro che hato con Gigi D’Alessio alla presenza amichevole di Giorgia che ha omaggiato Lucio Dalla insieme ...

FourOneGiu : Togli la ragione e lasciami sognare, lasciami sognare in pace. #giudiziuniversali Samuele Bersani - Giudizi univer… - _vampirebarbie : RT @sonolaferaz: 'giudizi universali' di samuele bersani è una delle canzoni più belle dell'intero panorama musicale italiano e non si disc… - 10Sim11 : RT @sonolaferaz: 'giudizi universali' di samuele bersani è una delle canzoni più belle dell'intero panorama musicale italiano e non si disc… - stelucs : Samuele Bersani - 'A quelli che mi chiedono come stai, rispondo : depresso'?? - CherryPress2 : Samuele Bersani: il nuovo singolo 'Il Tuo Ricordo' -