Sampdoria-Udinese | che gol di Torregrossa | esordio super per l’ex Brescia | 2-1 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 16 gennaio 2021)con gol per Ernesto. Nel secondo tempo di, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa trovano la rete del 2-1 grazie alche, appena entrato, incorna alla perfezione il cross di Augello e fa impazzire di gioia il presidente Massimo Ferrero. In alto ildella rete. SportFace.