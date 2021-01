Perugia-Milano: data, orario, diretta tv e streaming Superlega 2020/2021 (Di sabato 16 gennaio 2021) La Sir Safety Conad Perugia ospita l’Allianz Milano: ecco data, orario e come vedere in diretta TV e streaming il match valido per l’ottava giornata di ritorno della regular season della Superlega 2020/2021. I perugini vanno a caccia di altri tre punti per consolidare la leadership della classifica e tenere a distanza Civitanova, staccata di 5 punti con una partita in meno. Prova non facile per i meneghini, che cercheranno di ripetere la grande prestazione messa in campo nel turno precedente contro la Lube, uscita vittoriosa solo al tie-break. L’obiettivo della squadra di Piazza è non tornare a casa a mani vuote per provare a migliorare la nona piazza in classifica. RISULTATI E CLASSIFICA DELLA Superlega ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) La Sir Safety Conadospita l’Allianz: eccoe come vedere inTV eil match valido per l’ottava giornata di ritorno della regular season della. I perugini vanno a caccia di altri tre punti per consolidare la leadership della classifica e tenere a distanza Civitanova, staccata di 5 punti con una partita in meno. Prova non facile per i meneghini, che cercheranno di ripetere la grande prestazione messa in campo nel turno precedente contro la Lube, uscita vittoriosa solo al tie-break. L’obiettivo della squadra di Piazza è non tornare a casa a mani vuote per provare a migliorare la nona piazza in classifica. RISULTATI E CLASSIFICA DELLA...

