Pattinaggio artistico: Bradie Tennell vince i Campionati Nazionali Statunitensi, Liu e Bell fuori dal podio (Di sabato 16 gennaio 2021) A distanza di due anni Bradie Tennell ha vinto nuovamente i Campionati Nazionali Statunitensi di Pattinaggio artistico, competizione in scena questa settimana presso l’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada); la nativa di Winfield, in un secondo segmento di gara dove non sono mancati certamente i colpi di scena, ha difeso magistralmente il primato già conquistato nello short. L’allieva di Tom Zakrajsek ha preso il largo sfoderando un programma competitivo e pulito, impreziosito da due tripli lutz in combinazione con il triplo toeloop (uno collocato in zona bonus), due doppi axel, un triplo salchow, un triplo rittberger e un triplo flip agganciato con doppio toeloop e doppio rittberger; raccogliendo livello quattro in due delle tre trottole presentate e imponendosi anche ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) A distanza di due anniha vinto nuovamente idi, competizione in scena questa settimana presso l’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada); la nativa di Winfield, in un secondo segmento di gara dove non sono mancati certamente i colpi di scena, ha difeso magistralmente il primato già conquistato nello short. L’allieva di Tom Zakrajsek ha preso il largo sfoderando un programma competitivo e pulito, impreziosito da due tripli lutz in combinazione con il triplo toeloop (uno collocato in zona bonus), due doppi axel, un triplo salchow, un triplo rittberger e un triplo flip agganciato con doppio toeloop e doppio rittberger; raccogliendo livello quattro in due delle tre trottole presentate e imponendosi anche ...

La straniante stagione 2020-2021 di pattinaggio di figura, dilaniata da un calendario internazionale pressoché assente (ad eccezione dei Mondiali di Stoccolma di marzo, ad oggi regolarmente programmat ...

