Napoli | all’Ospedale del Mare manca il riscaldamento | arrivano coperte e stufe

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodeldi Ponticelli. Questo il rimedio per l’estremo disagio di pazienti e operatori sanitari che dopo il crollo, avvenuto lo scorso 8 gennaio, sono senza acqua calda e, nonostante il freddo dell’inverno che in queste ore attanaglia tutto il capoluogo campano. “Il repentino abbassamento delle temperature – spiega il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli – ha aggravato ulteriormente la situazione per la quale non ritengo oltremodo differibile la partenza dei lavori per il ripristino degli impianti danneggiati. Chiedo pertanto alla Procura della Repubblica di autorizzare i lavori in questione, dissequestrando l’area interessata limitatamente all’esecuzione delle ...