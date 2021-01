Mensilità non pagata, operatori del 118 sul piede di guerra: chiesto incontro urgente all’Asl (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna richiesta urgente ai vertici dell’Asl e una diffida alla Confederazione delle Misericordie d’Italia per il pagamento della Mensilità di dicembre ai dipendenti occupati nel servizio 118. E’ quanto contenuto nella nota stampa inviata dalle rappresentanze sindacali e che di seguito pubblichiamo integralmente: “Le scriventi OO.SS., facendo espresso riferimento a quanto già rappresentato con nota del 23/12/2020 che qui si intende integralmente trascritta richiamare e tenuto conto dell’acclararsi delle nostre preoccupazioni rispetto alle implicazioni determinatesi rispetto alla correntezza e regolarità nel pagamento degli emolumenti stipendiali, con la presente si diffida la Confederazione delle Misericordie d’Italia all’immediato pagamento delle spettanze stipendiali In particolare e in ragione di quanto sopra si evidenzia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna richiestaai vertici dell’Asl e una diffida alla Confederazione delle Misericordie d’Italia per il pagamento delladi dicembre ai dipendenti occupati nel servizio 118. E’ quanto contenuto nella nota stampa inviata dalle rappresentanze sindacali e che di seguito pubblichiamo integralmente: “Le scriventi OO.SS., facendo espresso riferimento a quanto già rappresentato con nota del 23/12/2020 che qui si intende integralmente trascritta richiamare e tenuto conto dell’acclararsi delle nostre preoccupazioni rispetto alle implicazioni determinatesi rispetto alla correntezza e regolarità nel pagamento degli emolumenti stipendiali, con la presente si diffida la Confederazione delle Misericordie d’Italia all’immediato pagamento delle spettanze stipendiali In particolare e in ragione di quanto sopra si evidenzia ...

