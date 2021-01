Lo show del bavarese Söder al primo giorno di congresso Cdu | tra Merkel e AKK

Leggi su formiche

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ieri è iniziato ildella Cdu, ed è iniziato col botto. Dopo un’introduzione dell’attuale presidente del partito, Annegret Kramp Karrenbauer, sono intervenuti la Cancelliera Angelae il governatoreMarkus. Quest’ultimo ha subito ringraziato “Annegret”: “Il nostro più grande compito è stato quello di riunire un’Unione molto divisa”.fa riferimento ai due partiti fratelli, la Cdu e la Csu, quest’ultimo presente solo in Baviera, dove detiene un dominio incontrastato dal 1957 a oggi. Il governatore ha ricordato il duro lavoro svolto insieme ad AKK durante le riunioni delle commissioni che si è protratto fino a notte fonda. “Vi auguro tutto il meglio per domani”, ha detto ai membri della Cdu come a tutti gli ascoltatori del, cui è possibile ...