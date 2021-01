Lazio al centro di un equivoco di mercato (Di sabato 16 gennaio 2021) A volte un errore di traduzione può aprire casi che in realtà non esistono. È ciò che è successo alla Lazio. Un articolo pubblicato nella sezione sportiva del Guardian avrebbe dichiarato che la società capitolina ha commesso un errore nel versamento di denaro per alcuni giocatori. Sarà successo davvero? Lazio – Roma: il derby è dei biancocelesti La Lazio ha sbagliato a fare i conti? Secondo quanto scritto dal quotidiano britannico “Guardian”, il club di Lotito avrebbe versato 11 milioni di euro allo Sporting Lisbona e non al Braga. La società portoghese avrebbe ricevuto questa somma di denaro per i cartellini di Neto e Jordao. Peccato che i due giocatori non abbiano mai giocato allo Sporting Lisbona, bensì allo Sporting Braga squadra da cui la Lazio li ha acquistati nel 2017. I due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) A volte un errore di traduzione può aprire casi che in realtà non esistono. È ciò che è successo alla. Un articolo pubblicato nella sezione sportiva del Guardian avrebbe dichiarato che la società capitolina ha commesso un errore nel versamento di denaro per alcuni giocatori. Sarà successo davvero?– Roma: il derby è dei biancocelesti Laha sbagliato a fare i conti? Secondo quanto scritto dal quotidiano britannico “Guardian”, il club di Lotito avrebbe versato 11 milioni di euro allo Sporting Lisbona e non al Braga. La società portoghese avrebbe ricevuto questa somma di denaro per i cartellini di Neto e Jordao. Peccato che i due giocatori non abbiano mai giocato allo Sporting Lisbona, bensì allo Sporting Braga squadra da cui lali ha acquistati nel 2017. I due ...

MoliPietro : Lazio al centro di un equivoco di mercato - cicciolina_uff : Manifestazione pacifica con #marcopannella #al centro di Roma #stallerilona #ilonastaller #cicciolina… - zagagnoni91 : @grecben Due centrocampisti intendevo in mezzo al campo. Ho fatto un fermo immagine sul secondo goal della Lazio. N… - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori - Via Salaria restringimento di carreggiata altezza Via Giaole in Chianti > centro ?? dal… - AdelioSSL1900 : @artibani La famosa Chiesa al centro del villaggio...#LazioRoma #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio centro Sabato zona gialla a Roma e nel Lazio: il 16 gennaio giornata limbo prima della stretta RomaToday Lazio - Roma, le pagelle dei quotidiani: superuomo Lazzari, Immobile e Luis Alberto magici

(La Gazzetta dello Sport) foto di www.imagephotoagency.it. Una super Lazio centra la terza vittoria consecutiva in campionato annientando 3-0 la Roma. Prima il piattone di Immobile e poi le due magie ...

Lazio al centro di un equivoco di mercato

La Lazio è rimasta coinvolta in un errore di traduzione di un articolo del Guardian. Clicca qui per sapere cos'è successo!

(La Gazzetta dello Sport) foto di www.imagephotoagency.it. Una super Lazio centra la terza vittoria consecutiva in campionato annientando 3-0 la Roma. Prima il piattone di Immobile e poi le due magie ...La Lazio è rimasta coinvolta in un errore di traduzione di un articolo del Guardian. Clicca qui per sapere cos'è successo!