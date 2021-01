«La stampa è bugiarda!»: a Vienna in 10 mila per il raduno di No mask e negazionisti. Presente l’ex cancelliere Strache (Di sabato 16 gennaio 2021) «Dimissioni del governo», «la stampa è bugiarda!». Sono alcuni degli slogan urlati a gran voce dai circa diecimila austriaci che hanno manifestato oggi, 16 gennaio, a Vienna, contro le misure anti-Covid. Per le strade sono confluiti diversi cortei, ma tutti protestavano contro un unico nemico: le restrizioni imposte da marzo dal cancelliere Sebastian Kurz alla popolazione nel tentativo di arginare l’epidemia di Coronavirus. Il malcontento nasce dopo gli sviluppi arrivati a fine dicembre, quando il governo austriaco ha decretato un terzo lockdown. Come per le serrate di altri Paesi, anche qui i negozi non essenziali, i luoghi culturali, le palestre, le scuole e le facoltà sono stati chiusi. January 16, 2021 Durante la manifestazione, le cifre sui decessi registrati dall’inizio della ... Leggi su open.online (Di sabato 16 gennaio 2021) «Dimissioni del governo», «la». Sono alcuni degli slogan urlati a gran voce dai circa dieciaustriaci che hanno manifestato oggi, 16 gennaio, a, contro le misure anti-Covid. Per le strade sono confluiti diversi cortei, ma tutti protestavano contro un unico nemico: le restrizioni imposte da marzo dalSebastian Kurz alla popolazione nel tentativo di arginare l’epidemia di Coronavirus. Il malcontento nasce dopo gli sviluppi arrivati a fine dicembre, quando il governo austriaco ha decretato un terzo lockdown. Come per le serrate di altri Paesi, anche qui i negozi non essenziali, i luoghi culturali, le palestre, le scuole e le facoltà sono stati chiusi. January 16, 2021 Durante la manifestazione, le cifre sui decessi registrati dall’inizio della ...

Ultime Notizie dalla rete : stampa bugiarda «La stampa è bugiarda!»: a Vienna in 10 mila per il raduno di No mask e negazionisti. Presente l’ex cancelliere Strache Open L'Austria estende il blocco - Proteste a Vienna

"Il governo si dimette", "La stampa è bugiarda": le proteste contro le misure sanitarie per l'epidemia di coronavirus hanno raccolto questo pomeriggio circa 10.000 persone a Vienna, secondo le stime ...

"Il governo si dimette", "La stampa è bugiarda": le proteste contro le misure sanitarie per l'epidemia di coronavirus hanno raccolto questo pomeriggio circa 10.000 persone a Vienna, secondo le stime ...