Gerry Scotti nonno | chi è la nuora Ginevra | che non è sconosciuta nel mondo dello spettacolo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) Di qualche giorno fa la notizia di. La prima nipotina del conduttore, tra i più amati in assoluto dal pubblico, pare sia nata il 15 dicembre 2020, ma del lieto evento si è saputo solo nei giorni scorsi, quando la notizia è stata riportata dal settimanale Gente. La bimba è stata chiamata con il nome di Virginia, probabilmente anche in onore di, che all’anagrafe è Virginio. E l’emozione per l’arrivo della prima nipotina è davvero enorme, come ha dimostrato anche sui canali social del settimanale dove, a un post in cui si parlava dell’arrivo della piccola, il presentatore ha risposto con un “Grazie” accompagnato dall’hashtag è bellissimo essere. Virginia è la figlia di Edoardo, unico erede del conduttore, ...