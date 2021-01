Conte, non c’è due senza Ter? (Di sabato 16 gennaio 2021) Una partita a poker tra puntate, bluff e rilanci che secondo gli esperti esce dal campo politico per sconfinare in quello personale. Chi vincerà Matteo Renzi o Giuseppe Conte? Il leader di IV è forte di una carriera fatta in gran parte di ribaltoni e “rottamazioni” varie (chiedere per dettagli, solo per citare qualcuno a Enrico Letta) fin qui sempre andati a buon fine. Ma stavolta il Presidente del Consiglio Conte venderà cara la pelle. Dopo lo strappo del senatore di Rignano sull’Arno, il Premier si è preso qualche ora di riflessione: poi ha deciso di tentare il tutto per tutto scegliendo di imboccare la strada più pericolosa ma anche quella che potrebbe, di fatto, metTere definitivamente all’angolo l’amico-nemico Renzi che rischia di passare in poche ore dal capolavoro politico alla decable. Doppio appuntamento per ... Leggi su quifinanza (Di sabato 16 gennaio 2021) Una partita a poker tra puntate, bluff e rilanci che secondo gli esperti esce dal campo politico per sconfinare in quello personale. Chi vincerà Matteo Renzi o Giuseppe? Il leader di IV è forte di una carriera fatta in gran parte di ribaltoni e “rottamazioni” varie (chiedere per dettagli, solo per citare qualcuno a Enrico Letta) fin qui sempre andati a buon fine. Ma stavolta il Presidente del Consigliovenderà cara la pelle. Dopo lo strappo del senatore di Rignano sull’Arno, il Premier si è preso qualche ora di riflessione: poi ha deciso di tentare il tutto per tutto scegliendo di imboccare la strada più pericolosa ma anche quella che potrebbe, di fatto, mete definitivamente all’angolo l’amico-nemico Renzi che rischia di passare in poche ore dal capolavoro politico alla decable. Doppio appuntamento per ...

