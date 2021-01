Nuovo Dpcm, Galli contrario: “Il sistema a colori non ha funzionato” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il professor Massimo Galli, si scaglia contro la decisione del Governo di reintrodurre il sistema a zone colorate. Massimo Galli terza ondata (Facebook)Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, non gradisce la scelta del Governo di ritornare alle zone colorate per caratterizzare l’emergenza nelle singole regioni. Una scelta che reputa sbagliate e fallimentare. In realtà, la divisione per emergenze, considerate regione per regione, non ha prodotto gli effetti desiderati, questo è evidente dal fatto che regioni che sono state sempre inserite nelle fasce caratterizzate da basso rischio, si sono dimostrate quelle più colpite dal virus in seguito. A Galli non è piaciuta, rispetto alla divisione a zone colorate, il concetto della riapertura ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il professor Massimo, si scaglia contro la decisione del Governo di reintrodurre ila zone colorate. Massimoterza ondata (Facebook)Massimo, primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, non gradisce la scelta del Governo di ritornare alle zone colorate per caratterizzare l’emergenza nelle singole regioni. Una scelta che reputa sbagliate e fallimentare. In realtà, la divisione per emergenze, considerate regione per regione, non ha prodotto gli effetti desiderati, questo è evidente dal fatto che regioni che sono state sempre inserite nelle fasce caratterizzate da basso rischio, si sono dimostrate quelle più colpite dal virus in seguito. Anon è piaciuta, rispetto alla divisione a zone colorate, il concetto della riapertura ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Bozza Dpcm 16 gennaio: sci vietato fino al 15 febbraio, palestre chiuse fino al 5 marzo, divieto di a… - rtl1025 : ?? Il premier Giuseppe #Conte ha firmato il nuovo #dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza Covid, sarà in vigore fino al 5 marzo. - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - CoratoLiveIt : Corato Conte firma il nuovo dpcm: le regole da seguire fino al 5 marzo - immaar_ : RT @Valeriangione: vorrei fare il nuovo video del nuovo dpcm ma non ho capito un cazzo.. che succede da domani per tutte le regioni che fin… -