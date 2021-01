Milan, Calhanoglu e Theo Hernandez: allenamento domani possibile (Di venerdì 15 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez, giocatori del Milan, oggi non si sono allenati. possibile ripresa domani Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 15 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Hakan, giocatori del, oggi non si sono allenati.ripresaPianeta

AntoVitiello : Oltre #Calhanoglu e #Donnarumma il #Milan in questi giorni ha iniziato a trattare i rinnovi dei giocatori in scaden… - Sport_Mediaset : #Milan, l'emergenza continua: #Theo e #Calhanoglu non si sono allenati. #Rebic e #Krunic hanno il Covid, #Leao è sq… - AntoVitiello : #Milan e #Calhanoglu più vicini, si è accorciata la distanza economica tra domanda e offerta dopo l'incontro di ogg… - AndreaBonacalza : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Theo e Calhanoglu stanno bene: contro il Cagliari Pioli potrà contare su di loro - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - 'Calhanoglu e Theo attesi in gruppo domani': cosa fare al #fantacalcio ? -