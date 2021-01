Mike Pence sfuggito di un soffio agli insorti: "Lo volevano impiccare" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, era uno dei bersagli dei rivoltosi a Capitol Hill. Secondo il Washington post Pence è sfuggito per pochissimo alla folla dei sostenitori di Donald Trump, i quali nei corridoi del Congresso gridavano alla sua impiccagione. Gli insorti sono arrivati molto vicino al vice presidente, scrive il quotidiano, ed è stato evacuato dalla sicurezza appena un quarto d’ora dopo lo sfondamento dei manifestanti. Lui e la sua famiglia sono stati portati in un ufficio dal Secret Service, appena in tempo prima dell’arrivo degli insorti che salivano sulle scale inseguendo l’agente Eugene Goodman, una scena diventata poi diffusa sul web che ha sottolineato la prontezza di spirito di quest’ultimo. Secondo gli inquirenti federali che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il vice presidente degli Stati Uniti,, era uno dei bersdei rivoltosi a Capitol Hill. Secondo il Washington postper pochissimo alla folla dei sostenitori di Donald Trump, i quali nei corridoi del Congresso gridavano alla sua impiccagione. Glisono arrivati molto vicino al vice presidente, scrive il quotidiano, ed è stato evacuato dalla sicurezza appena un quarto d’ora dopo lo sfondamento dei manifestanti. Lui e la sua famiglia sono stati portati in un ufficio dal Secret Service, appena in tempo prima dell’arrivo degliche salivano sulle scale inseguendo l’agente Eugene Goodman, una scena diventata poi diffusa sul web che ha sottolineato la prontezza di spirito di quest’ultimo. Secondo gli inquirenti federali che ...

A riportare la notizia è il Washington Post. Le accuse degli inquirenti: "A Capitol Hill volevano rapire e assassinare"

