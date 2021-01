Castellammare in lutto | Rosa è morta nella sua roulotte a 44anni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stabia (Na) – Viveva da tempo, insieme a suo marito, in unaperiferia didi Stabia. La signora, 44enne stabiese conosciuta da tutti in città, non ce l’ha fatta. E’serata di ieri dopo un malore accusatomattinata. Una notizia, diffusasi repentinamente sul web, che ha mandato nello sconforto l’intera città. Che da tempo aveva portato ae a suo marito Catello tutta la sua solidarietà. Con i cittadini che avevano letteralmente preso a cuore i due coniugi. Tanti sono ora i messaggi che si alternano sui social dove oggi gli stabiesi, ma non solo, ricordano “la signora della”. L'articolo proviene da ...