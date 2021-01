Aprilia: “maltrattamenti e lesioni personali”, in manette il compagno violento (Di venerdì 15 gennaio 2021) E’ finito ad Aprilia l’incubo di una donna costretta da tempo a subire i maltrattamenti da parte del marito. Nella giornata di ieri, 14 gennaio, a conclusione di tempestiva attività investigativa seguita ai maltrattamenti denunciati da una donna ad opera del proprio convivente, sono stati i Carabinieri della Stazione di Campoverde (LT), ad arrestare l’autore delle violenze, un 58 enne di nazionalità Serba. L’operazione di polizia giudiziaria, che rientra in una strategia di contrasto più ampia ai reati di “Stalking” ha avuto luogo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina opportunamente informata dal comando Arma che ha proceduto. L’ arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) E’ finito adl’incubo di una donna costretta da tempo a subire ida parte del marito. Nella giornata di ieri, 14 gennaio, a conclusione di tempestiva attività investigativa seguita aidenunciati da una donna ad opera del proprio convivente, sono stati i Carabinieri della Stazione di Campoverde (LT), ad arrestare l’autore delle violenze, un 58 enne di nazionalità Serba. L’operazione di polizia giudiziaria, che rientra in una strategia di contrasto più ampia ai reati di “Stalking” ha avuto luogo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina opportunamente informata dal comando Arma che ha proceduto. L’ arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli. su Il Corriere della Città.

