Amici 20, ballerina professionista litiga con la Celentano "Mi sta cacciando maestra?!" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pensavamo di averle viste tutte in questi anni e, invece, la "maestra" Alessandro Celentano è riuscita ancora una volta stupirci. Se in positivo o in negativo sarete voi a deciderlo. Nel daytime di oggi, venerdì 15 gennaio 2021, di Amici 20 andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque abbiamo assistito ad una violenta litigata tra la Celentano e la ballerina professionista Elena D'Amario. Rosa era in sala prove insieme all'altro allievo del talent show Alessandro per imparare un passo a due. La coach di quest'ultima, Lorella Cuccarini, ha chiesto alla danzatrice professionista D'Amario di assistere alla lezione, perché lavorando molto con Rosa, può capire maggiormente quali sono le lacune della ragazza e le migliorie da apportare. La ex allieva di ...

