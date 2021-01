Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Sostanzialmente stabile l’S&P-500 sulla Piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,17%. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,216. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 52,88 dollari per barile. Pesante l’aumento dello spread, che si attesta a +119 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,61%. Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,35%, denaro su Londra, che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei. Sostanzialmente stabile l’S&P-500 sullaamericana, che segna una variazione percentuale pari a +0,17%. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,216. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 52,88 dollari per barile. Pesante l’aumento dello spread, che si attesta a +119 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,61%. Tra le principaliresistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,35%, denaro su Londra, che ...

