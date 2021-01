Salvini: “Io in un Governo di unità Nazionale? Non vado con chi mi vuole mandare in galera” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Come faccio a costruire qualcosa di serio con chi mi vuole in galera?”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini all’Aria che tira su la7 sollecitato sulla possibilità di un Governo di unità Nazionale senza Conte. “La sinistra – ha aggiunto – ritiene che io debba finire in galera, così ha votato in parlamento, per mandarmi a processo perché vuole l’immigrazione senza limiti”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Come faccio a costruire qualcosa di serio con chi miin?”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoall’Aria che tira su la7 sollecitato sulla possibilità di undisenza Conte. “La sinistra – ha aggiunto – ritiene che io debba finire in, così ha votato in parlamento, per mandarmi a processo perchél’immigrazione senza limiti”. SportFace.

