Perchè Simone Bolognesi, l’ex di Belen, ha lasciato Uomini e Donne (Di giovedì 14 gennaio 2021) Perchè Simone Bolognesi, l’ex di Belen Rodriguez, ha lasciato Uomini e Donne? La verità del primo fidanzato italiano della showgirl argentina. Simone Bolognesi lascia ufficialmente il parterre del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere, protagonista della trasmissione dall’inizio della stagione, dopo varie incomprensioni in studio e alcune frequentazioni, ha deciso di abbandonare il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 14 gennaio 2021)diRodriguez, ha? La verità del primo fidanzato italiano della showgirl argentina.lascia ufficialmente il parterre del trono over di. Il cavaliere, protagonista della trasmissione dall’inizio della stagione, dopo varie incomprensioni in studio e alcune frequentazioni, ha deciso di abbandonare il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Simone_Saorin : RT @guidotweet: Molti parlamentari repubblicani hanno confidato che non si dissociano da Trump perché HANNO PAURA DI ESSERE UCCISI, loro e… - oiValeTiDicevo : RT @ffffjd: Vi lamentate per la notifica “Salvatore idraulico si è unito a Telegram” ma telegram vi dà la possibilità di togliere la notifi… - vincaenne : RT @ffffjd: Vi lamentate per la notifica “Salvatore idraulico si è unito a Telegram” ma telegram vi dà la possibilità di togliere la notifi… - simone_dela : Ha pugnalato Letta perchè voleva comandare lui Si è rovinato col referendum perchè voleva più potere Ha lasciato il… - gahanist1 : RT @ffffjd: Vi lamentate per la notifica “Salvatore idraulico si è unito a Telegram” ma telegram vi dà la possibilità di togliere la notifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Simone ACCADDE OGGI 11 GENNAIO - #ALMANACCO Molise Web