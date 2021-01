Mondiali 2022, al via l’asta per i diritti televisivi in Italia (Di giovedì 14 gennaio 2021) diritti Tv Mondiali 2022 – La FIFA ha lanciato in Italia il bando d’asta per i diritti televisivi dei Mondiali 2022 – che si disputeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre del prossimo anno – e per quelli Mondiali femminili 2023, le competizioni di punta dell’organo di governo del calcio mondiale. La Coppa L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021)Tv– La FIFA ha lanciato inil bando d’asta per idei– che si disputeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre del prossimo anno – e per quellifemminili 2023, le competizioni di punta dell’organo di governo del calcio mondiale. La Coppa L'articolo

enrick81 : @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @AgoCannella @tw_fyvry @Federic01996 @misterf_tweets @SfideTv @OltreTv… - sportli26181512 : #Media #Notizie Mondiali 2022, al via l’asta per i diritti Tv in Italia: Diritti Tv Mondiali 2022 – La FIFA ha lanc… - LuigiTironel7 : @VinceJfc ammortamento in 3 anni invece di 2 - agganciare decreto crescita se possibile - pianificare merchandising… - CinqueNews : #Mondiali2022, la #FIFA lancia il bando per i diritti tv in Italia - sportface2016 : #Qatar2022, aperto il bando per i diritti tv in #Italia: chi si aggiudicherà i #Mondiali? -