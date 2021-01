L' Ocse boccia Conte ed i suoi bonus

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Quanto sono servite le misure di sostegno per le famiglie varati dal governo? A poco, almeno nel 2020, a giudicare dai dati forniti da Stefano Scarpetta, director for Employment, Labour and Social affairs dell', in occasione della presentazione del rapporto Cnel sul lavoro. A livello dei Paesi più industrializzati, al forte calo del Pil pro capite nel secondo trimestre del 2020 (-10,6%) si è accompagnata una crescita del 5,3% del reddito reale pro capite delle famiglie. Questo grazie appunto alle misure di sostegno decise dai vari governi durante la pandemia di Covid-19. Ma non tutti i Paesi hanno messo a segno un buon risultato: «Nel mio intervento» spiega Scarpetta «ho fatto riferimento all'andamento del reddito pro capite delle famiglie in Italia e altri paesirispetto all'andamento del Pil. In altri Paesi ...