Keanu Reeves e come essere eleganti anche dopo i 30 anni

(Di giovedì 14 gennaio 2021)è diventato oggi la più grande icona del cinema d'azione contemporaneo. EsattamenteJohn Wick, il suo personaggio più noto, sa reinterpretare in chiave moderna il mito di James Bond ed è un agente segreto perfetto sotto ogni profilo: sia nel modo in cui porta a termine le proprie missioni, sia nelle scelte di abbigliamento. Uno stile chesa sfoggiarefuori dallo schermo dove appare ogni volta elegante, per nulla distaccato o pieno di sé e dotato di grandi passioni.è un'icona della moda insolita che ha scelto un modo personale, semplice e minimalista, di vestire da cui gli uomini over 30 possono senz’altro imparare qualcosa di importante. I suoi completi sono impeccabili, adatti a ogni occasione e confortevoli. Seguire il suo esempio significa ...

ComeUnaCarezza : Sii strano. Non c'è tempo per nient'altro. ( Keanu Reeves) - tuitter02 : Nella vita vorrei avere la stessa convinzione di mamma Alba che pensa di avere un figlio che assomiglia a Keanu Ree… - MeanGorgeous : RT @howtoberare: Secondo Sunrise suo figlio assimiglierebbe a Keanu Reeves, Adrien Brody e Luca Marinelli. È proprio vero che i genitori… - pinaz_ : RT @howtoberare: Secondo Sunrise suo figlio assimiglierebbe a Keanu Reeves, Adrien Brody e Luca Marinelli. È proprio vero che i genitori… - acidainside : RT @howtoberare: Secondo Sunrise suo figlio assimiglierebbe a Keanu Reeves, Adrien Brody e Luca Marinelli. È proprio vero che i genitori… -

Ultime Notizie dalla rete : Keanu Reeves

GQ Italia

Tilda Swinton ha rivelato di identificarsi come queer, in una nuova intervista. La Swinton stava spiegando come la sua carriera l'ha portata in contatto ...Disponibile in streaming gratuito sul sito Rai Play la commedia Morto Stalin, se ne fa un altro (2017) del regista scozzese Armando Amaducci ...