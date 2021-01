Grumo Nevano | blitz in un opificio | scoperti 9 lavoratori in nero su 12

NapoliToday : #Cronaca Opificio tessile, nove lavoratori in nero su dodici: titolare denunciato - puntomagazine : Su 12 dipendenti ben 9 non erano stati assunti regolarmente ed 1 di questi era anche percettore del reddito di citt… - Noviolenzadonne : @lucianonobili @ItaliaViva @meb @ivanscalfarotto @TeresaBellanova @raffaellapaita @marcocappa_ @AvantiRenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Grumo Nevano

Grumo Nevano News

A Grumo Nevano i carabinieri trovano 9 lavoratori in nero. Solo in 3 erano stati assunti regolarmente. Titolare denunciato e azienda sospesa ...GRUMO NEVANO: Controlli a tappeto dei carabinieri nelle aziende per contrastare le violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quelle relative allo sfruttamento del “lavor ...