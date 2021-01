Governo: Renzi, '#avanticonConte? A p. Chigi si occupino di vaccini' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "C'è chi pensa che la democrazia è come un grande reality show, un lavoro sui social". Lo ha detto Matteo Renzi a Diritto e rovescio commentando la pagina contro di lui apparsa sui social del premier Conte e poi cancellata. "Ieri ci hanno risposto con un hashtag. A me interessa che si risolvano i problemi, se poi in una struttura pagata dagli italiani c'è gente che passa il tempo così...Io preferirei si occupassero di vaccini, non delle foto di Renzi con scopo dispregiativo", ha aggiunto Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "C'è chi pensa che la democrazia è come un grande reality show, un lavoro sui social". Lo ha detto Matteoa Diritto e rovescio commentando la pagina contro di lui apparsa sui social del premier Conte e poi cancellata. "Ieri ci hanno risposto con un hashtag. A me interessa che si risolvano i problemi, se poi in una struttura pagata dagli italiani c'è gente che passa il tempo così...Io preferirei si occupassero di, non delle foto dicon scopo dispregiativo", ha aggiunto

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - matteosalvinimi : #CRISIDIGOVERNO, NOTA CONGIUNTA DEL CENTRODESTRA Bisogna fare presto. L’Italia non può aspettare le liti, i giochi… - stanzaselvaggia : Se la maggior parte degli italiani non ha capito perché hai voluto questa crisi di governo ed è arrivato solo che t… - ilgiornale : Cacciari non risparmia critiche a Renzi, Pd e al premier Conte e ammette di considerare un governo con i responsabi… - antartide : @PiazzapulitaLA7 Conte vince se fa un governo capace. Renzi vince comunque: o fa un nuovo governo competente oppure… -