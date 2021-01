Gattuso: “Ho sbagliato sui siti, ho usato un linguaggio imperfetto. C’è chi dice che sono malato” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa dopo la partita con l’Empoli, ha voluto chiarire le sue esternazioni successive alla partita con lo Spezia in cui aveva attaccato alcuni media e criticato l’atteggiamento dei suoi calciatori. Ho sbagliato anch’io qualcosa sicuramente. Quando ho tirato in ballo i siti, l’ho detto perché i giocatori non devono farsi influenzare. Ho fatto l’esempio di Fabian Ruiz, ma vale per tutti quelli che vengono contestati. L’ho fatto in carriera tantissime volte quando giocavo e lo faccio tuttora che alleno, perché vengo giudicato anch’io: certe volte preferisco non leggere e non sapere nulla ed evitavo di parlare di calcio con chi mi stava vicino. Lo sfogo era stato di non stare dietro le chiacchiere perché giustamente dopo una prestazione negativa si viene massacrati. Il mio linguaggio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gennaro, nella conferenza stampa dopo la partita con l’Empoli, ha voluto chiarire le sue esternazioni successive alla partita con lo Spezia in cui aveva attaccato alcuni media e criticato l’atteggiamento dei suoi calciatori. Hoanch’io qualcosa sicuramente. Quando ho tirato in ballo i, l’ho detto perché i giocatori non devono farsi influenzare. Ho fatto l’esempio di Fabian Ruiz, ma vale per tutti quelli che vengono contestati. L’ho fatto in carriera tantissime volte quando giocavo e lo faccio tuttora che alleno, perché vengo giudicato anch’io: certe volte preferisco non leggere e non sapere nulla ed evitavo di parlare di calcio con chi mi stava vicino. Lo sfogo era stato di non stare dietro le chiacchiere perché giustamente dopo una prestazione negativa si viene massacrati. Il mio...

