Esclusiva | Bonazzoli gradisce il Crotone E il Toro lo libera se arriva Lammers?

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Federicoè in questo momento la prima scelta per l’attacco del. Rispetto a quanto vi abbiamo raccontato ieri, aggiungiamo che il gradimento del classe 1997 è totale non fosse altro perché in Calabria avrebbe la visibilità che a Torino non ha. Ricordiamo cheè in prestito con diritto di riscatto dalla Samp, il club granata ha già Zaza che non vuole andare via in prestito e quindi è probabile chepossa essereto presto per consentirgli di andare a giocare con una certa continuità. A maggior ragione sessein prestito secco dall’Atalanta?. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.