Del Pinto saluta il Benevento | il comunicato ufficiale del suo trasferimento

Con un comunicato ufficiale che riportiamo di seguito, la società giallorossa ufficializza l'addio di Lorenzo Del Prete che dopo 5 anni e mezzo lascia la piazza sannita: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con l'AC Reggiana per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del giocatore Lorenzo Del Prete. Il club giallorosso ringrazia il calciatore per gli anni vissuti insieme, per l'impegno, la professionalità e il senso di appartenenza dimostrati alla Squadra e alla Città. A Lorenzo auguriamo le migliori fortune personali e professionali".