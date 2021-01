Coronavirus, un caso a Camporgiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) ... avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al nuovo portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it , on line dallo scorso 7 gennaio 2021. Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 14 gennaio 2021) ... avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al nuovo portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it , on line dallo scorso 7 gennaio 2021.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus, un morto in Cina: è il primo caso dopo otto mesi Corriere della Sera Covid, concluso lo screening di massa: i numeri comune per comune

1' di lettura 14/01/2021 - Sono stati 17.703 i tamponi effettuati nei diversi comuni in cui, tra martedì e mercoledì, si è concluso lo screening di massa per individuare eventuali positivi al Covid-19 ...

Coronavirus: in Toscana 424 nuovi casi e 14 decessi. Ricoveri in diminuzione

Sono 424 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 126.564 unità. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono 855 (23 in meno rispetto a ier ...

