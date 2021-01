Coronavirus: a Brescia 365 casi e 5 morti, i nuovi contagi Comune per Comune (Di giovedì 14 gennaio 2021) La curva è stabile, in Italia e in Lombardia: sono 2.245 i nuovi casi positivi entro i confini della regione, a fronte di 31.880 tamponi processati per una percentuale pari al 7%, in calo rispetto ... Leggi su bresciatoday (Di giovedì 14 gennaio 2021) La curva è stabile, in Italia e in Lombardia: sono 2.245 ipositivi entro i confini della regione, a fronte di 31.880 tamponi processati per una percentuale pari al 7%, in calo rispetto ...

