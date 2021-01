Chiellini a Buffon | “E’ stato bello ritrovarci fianco a fianco 997 giorni dopo” E Pjanic commenta…

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 14 gennaio 2021) La partita di ieri sera, tra Juventus e Genoa, ha visto tornare titolare una coppa storica dei bianconeri, in questi anni. I due capitani, il capitano e il vice, insomma, due pilastri della Juventus, Giorgioe Gigi. I due non giocavano insieme titolari dal 997, come ha scrittosu twitter, ovvero, dalla gara persa 1-0 a Torino contro il Napoli di Sarri, quandouscì all’11’, e poi finì la stagione quel giorno, che il Napoli, con la rete di Koulibaly, avrebbe riaperto la lotta scudetto, vinto poi, dalla Juve. Da quel giorno,non sono stati più titolari nella Juve, prima di ieri sera. Eha voluto dedicare a questo “evento” un post su twitter scrivendo: “E’...