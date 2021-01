Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)13 GENNAIOORE 07.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. FILE SULLA DIRAMAZIONESUD, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO. RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA TUSCOLANA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TOR BELLA MONACA E VIA COLLATINA. IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DAL 18 GENNAIO E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DICON NUOVE LINEE “S” CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO FREQUENZA DI 7 MINUTI, IN FASCIA ORARIA 7-10 E 16-19. ULTERIORI DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE E ...