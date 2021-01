Usa, Lisa Montgomery è stata giustiziata dopo il via libera della Corte Suprema: è la prima donna condannata a morte da 70 anni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lisa Montgomery è stata uccisa con un’iniezione letale durante un’esecuzione federale. Si tratta della prima donna a essere messa a morte in 70 anni. Alcuni giorni fa l’esecuzione era stata sospesa per consentire una perizia psichiatrica: una notizia che aveva fatto ben sperare tutti coloro che, nel mondo, si oppongono alla pena di morte. Oggi – 13 gennaio -, invece, il cambio di rotta comunicato dal Dipartimento di Giustizia Usa e riportato da Ansa. Nel dicembre 2004 Lisa aveva ucciso la 23enne Bobbie Jo Stinnett, rimuovendole il bambino dal grembo e tentando di far passare per suo il neonato. Secondo gli avvocati della donna, la sua condotta sarebbe il frutto di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 gennaio 2021)uccisa con un’iniezione letale durante un’esecuzione federale. Si trattaa essere messa ain 70. Alcuni giorni fa l’esecuzione erasospesa per consentire una perizia psichiatrica: una notizia che aveva fatto ben sperare tutti coloro che, nel mondo, si oppongono alla pena di. Oggi – 13 gennaio -, invece, il cambio di rotta comunicato dal Dipartimento di Giustizia Usa e riportato da Ansa. Nel dicembre 2004aveva ucciso la 23enne Bobbie Jo Stinnett, rimuovendole il bambino dal grembo e tentando di far passare per suo il neonato. Secondo gli avvocati, la sua condotta sarebbe il frutto di ...

