Sopravvissuto The Martian film stasera in tv 13 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sopravvissuto The Martian è il film stasera in tv mercoledì 13 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Sopravvissuto The Martian film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The Martian USCITO IL: 1 ottobre 2015 GENERE: Drammatico, Fantascienza ANNO: 2015 REGIA: Ridley Scott cast: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, Sebastian Stan, Michael Peña, Sean Bean, Mackenzie Davis, Chiwetel Ejiofor, Donald Glover, Jeff Daniels, Aksel Hennie DURATA: 130 ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Theè ilin tv mercoledì 132021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVThein tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: TheUSCITO IL: 1 ottobre 2015 GENERE: Drammatico, Fantascienza ANNO: 2015 REGIA: Ridley Scott: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, Sebastian Stan, Michael Peña, Sean Bean, Mackenzie Davis, Chiwetel Ejiofor, Donald Glover, Jeff Daniels, Aksel Hennie DURATA: 130 ...

lastknight : Il prossimo servizio di cui non avete mai sentito parlare dopo #Parler sarà #Gab. Con la differenza che 'tirare giù… - CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 13 gennaio 2021 ? Sopravvissuto - The Martian, Io prima di te o I… - Peplamg13 : RT @TheShotIT: L'incompreso, il presidente e il sopravvissuto: tre antidivi nella attuale NBA che ne dimostrano le meravigliose contraddizi… - TheShotIT : L'incompreso, il presidente e il sopravvissuto: tre antidivi nella attuale NBA che ne dimostrano le meravigliose co… - cineblogit : Stasera in tv: “Sopravvissuto – The Martian” su Italia 1 -