Shampoo solido: 552 milioni di bottiglie di plastica in meno con questo "semplice" accorgimento (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ecco un iniziativa davvero interessante: lo Shampoo solido. Questa fantastica invenzione dovrebbe diventare la nostra nuova abitudine. Come tutti sappiamo sono proprio le abitudini le cose più difficili da sradicare. Ma per tutti coloro che amano Il nostro pianeta dovrebbe essere davvero una cosa da prendere seriamente in considerazione. E' bene che ognuno di noi sappia che con questa semplice iniziativa è possibile riuscire a intervenire in maniera incisiva sulla produzione di bottiglie di plastica. Tutti coloro che ci seguono da tempo sanno che le bottiglie di plastica ormai invadono il nostro pianeta e risultano una delle cause principali del relativo inquinamento. Optare per uno Shampoo solido al posto del classico ...

moeniadeus : @citrepiotta ma allora non è tanto diversa dalla mia routine???????? shampoo solido, olio sulle punte e maschera una v… - citrepiotta : @moeniadeus ama nulla di speciale: shampoo solido, balsamo, integratori, hennè e un olietto idratante per le punte.… - medvicine : ho provato l’altro giorno per la prima volta lo shampoo solido e devo dire che per ora non mi sembra male. l’unico… - CadyLeeRock : Voglio prendere una crema viso naturale e magari provare anche uno shampoo solido. E sto pensando pure di provare g… - nicolensey : Appena notato che sto usando lo stesso shampoo solido da agosto, eh ma non c’è una vera convenienza nel comprare i prodotti solidi -

Perché scegliere lo shampoo solido e come realizzarlo con il fai da te NonSoloRiciclo Addio al classico shampoo: non sarà più liquido, 'rivoluzione' eccezionale

Possiamo dire addio al vecchio shampoo liquido? Con questa nuova formula salvaguardiamo il pianeta e soprattutto risparmiamo tantissimo ...

Dai dischetti struccanti lavabili alle maschere viso riutilizzabili (stop al monouso!) passando per la skincare vegana, i profumi ricaricabili e lo shampoo solido molte sono le forme della bellezza so ...

Dai dischetti struccanti lavabili alle maschere viso riutilizzabili (stop al monouso!) passando per la skincare vegana, i profumi ricaricabili e lo shampoo solido molte sono le forme della bellezza so ...