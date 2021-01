Sabatini | “Svanberg al Milan? Non me lo hanno chiesto | ma ci sono altre società su di lui”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna, Walter, ha parlato a Sky Sport del mercato rossoblù iniziando da Mattias, di cui si dica sia stato cercato dal: “Massara non me l’ha mai, giusto per spiegare la verità. Ilnonil giocatore, altrimolto interessati ma i talenti, o supposti tali del Bologna, nonsul mercato per volontà del presidente Saputo”. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.