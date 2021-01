Non ricorda più la password del conto corrente online: rischia di perdere 220 milioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Capita a tutti di dimenticare una password, ma Stefan Thomas, programmatore tedesco che vive a San Francisco, per questa dimenticanza rischia di perdere 220 milioni di dollari. Proprio così. L’uomo ha inserito per 8 volte la password sbagliata nel portale di accesso al suo conto corrente online e gli restano solo due tentativi prima di perdere tutto il suo “portafoglio elettronico” che gestisce 7.002 Bitcoin, il cui valore è di oltre 34 mila dollari l’uno. Se dovesse infatti inserire la password errata anche nei tentativi 9 e 10 il sistema gli bloccherà per sempre l’accesso al suo tesoretto. Thomas ha raccontato di aver scritto anni fa la password corretta su un foglio che però non riesce più a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Capita a tutti di dimenticare una, ma Stefan Thomas, programmatore tedesco che vive a San Francisco, per questa dimenticanzadi220di dollari. Proprio così. L’uomo ha inserito per 8 volte lasbagliata nel portale di accesso al suoe gli restano solo due tentativi prima ditutto il suo “portafoglio elettronico” che gestisce 7.002 Bitcoin, il cui valore è di oltre 34 mila dollari l’uno. Se dovesse infatti inserire laerrata anche nei tentativi 9 e 10 il sistema gli bloccherà per sempre l’accesso al suo tesoretto. Thomas ha raccontato di aver scritto anni fa lacorretta su un foglio che però non riesce più a ...

