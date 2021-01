Nicole Kidman: recitare in The Undoing l’ha resa ”davvero malata” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’amatissima attrice premio Oscar ha pagato un duro prezzo recitando Grace Fraser nella miniserie di successo targata HBO The Undoing, in onda in Italia da venerdì 8 gennaio su sky Atlantic. La star aveva già recitato in precedenza nella miniserie ”Big little lies” ideata da David E. Kelley che l’ha voluta accanto anche in questo nuovo progetto. Quali sono state le conseguenze nel recitare Grace Fraser in The Undoing? L’attrice ha raccontato di aver subito un duro colpo alla sua salute mentale e fisica interpretando Grace Fraser nel thriller della HBO. Nella serie il personaggio della Kidman arriva infatti a conoscere verità strazianti sul marito oncologo, il dottor Jonathan Fraser. Quest’ultimo interpretato da un sorprendente Hugh Grant che, abbandonando la maschera comica, entra dentro la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’amatissima attrice premio Oscar ha pagato un duro prezzo recitando Grace Fraser nella miniserie di successo targata HBO The, in onda in Italia da venerdì 8 gennaio su sky Atlantic. La star aveva già recitato in precedenza nella miniserie ”Big little lies” ideata da David E. Kelley chevoluta accanto anche in questo nuovo progetto. Quali sono state le conseguenze nelGrace Fraser in The? L’attrice ha raccontato di aver subito un duro colpo alla sua salute mentale e fisica interpretando Grace Fraser nel thriller della HBO. Nella serie il personaggio dellaarriva infatti a conoscere verità strazianti sul marito oncologo, il dottor Jonathan Fraser. Quest’ultimo interpretato da un sorprendente Hugh Grant che, abbandonando la maschera comica, entra dentro la ...

gioxilomb : RT @sempreciro: E poi c'è lei, Matilda De Angelis, che a soli 25 anni da Bologna va negli Stati Uniti e nella stessa serie, #TheUndoing, si… - griselda02 : RT @SkyItalia: Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland e Matlida De Angelis nella serie dei record che ha stupito l’Europa. #TheUndoin… - statodelsud : Being the Ricardos: Nicole Kidman e Javier Bardem per la prima volta insieme sul set - Pino__Merola : Being the Ricardos: Nicole Kidman e Javier Bardem per la prima volta insieme sul set - FedericaSure : @Stefanialove_of Vabbé, pure io Ste, però mi rincuora un pochetto sapere che una bellezza stratosferica come JLo no… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicole Kidman Un guardaroba alla Nicole Kidman in «The Undoing» Vanity Fair Italia Nicole Kidman: recitare in The Undoing l’ha resa ”davvero malata”

Nicole Kidman spiega le grosse difficoltà avute nell' interpretare Grace Fraser nella nuova miniserie HBO The Undoing, in onda su Sky.

"Sex and the City", il cachet a puntata delle star è esorbitante

C'è grande attesa per il ritorno di "Sex and the City". Le riprese del nuovo sequel dovrebbero iniziare in primavera, ovviamente a New York, ma intanto emergono le prime indiscrezioni.Le puntate della ...

Nicole Kidman spiega le grosse difficoltà avute nell' interpretare Grace Fraser nella nuova miniserie HBO The Undoing, in onda su Sky.C'è grande attesa per il ritorno di "Sex and the City". Le riprese del nuovo sequel dovrebbero iniziare in primavera, ovviamente a New York, ma intanto emergono le prime indiscrezioni.Le puntate della ...