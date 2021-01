Ndrangheta, al via a Lamezia Terme il processo Rinascita Scott (Di mercoledì 13 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – “325 gli imputati, più altri quattro sotto processo con giudizio immediato, per quella che è stata la più grande operazione antimafia dopo il maxiprocesso di Palermo”. Così il presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra (M5s) oggi a Lamezia Terme (Catanzaro) in occasione dell’avvio del maxiprocesso Rinascita Scott contro le cosce di ‘ndrangheta del vibonese e catanzarese.“Un’operazione condotta dal procuratore Nicola Gratteri – aggiunge Morra – cui va il grazie non solo dei calabresi, ma dell’Italia intera, per il coraggio, la tenacia e la dedizione dimostrati in questi anni. Questo processo potrà fare la storia.Probabilmente verra’ studiato ancora fra 50 anni nei manuali di criminologia e di storia criminale del territorio. È un processo che si sta iniziando a svolgere in Calabria, contro ogni previsione, perche’ – conclude – inizialmente si pensava si dovesse svolgere altrove, offendendo ulteriormente questo territorio, considerato non in grado di fare pulizia giudiziaria dei Mancuso e degli altri clan e, soprattutto, di coloro che si sono rapportati ai sodalizi in modo episodico ma assai conveniente”. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – “325 gli imputati, più altri quattro sotto processo con giudizio immediato, per quella che è stata la più grande operazione antimafia dopo il maxiprocesso di Palermo”. Così il presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra (M5s) oggi a Lamezia Terme (Catanzaro) in occasione dell’avvio del maxiprocesso Rinascita Scott contro le cosce di ‘ndrangheta del vibonese e catanzarese.“Un’operazione condotta dal procuratore Nicola Gratteri – aggiunge Morra – cui va il grazie non solo dei calabresi, ma dell’Italia intera, per il coraggio, la tenacia e la dedizione dimostrati in questi anni. Questo processo potrà fare la storia.Probabilmente verra’ studiato ancora fra 50 anni nei manuali di criminologia e di storia criminale del territorio. È un processo che si sta iniziando a svolgere in Calabria, contro ogni previsione, perche’ – conclude – inizialmente si pensava si dovesse svolgere altrove, offendendo ulteriormente questo territorio, considerato non in grado di fare pulizia giudiziaria dei Mancuso e degli altri clan e, soprattutto, di coloro che si sono rapportati ai sodalizi in modo episodico ma assai conveniente”.

