Latina | entra dal barbiere e… lo massacra di botte | poi scappa con l’incasso | è caccia al rapinatore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Brutale aggressione a, dove un giovaneè stato prima picchiato poi rapinato all’interno del suo negozio. I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19. Il, un ragazzo di origine Pakistana, si trovava da solo nel suo negozio all’angolo tra via Epitaffio e via Quinto Ennio. Improvvisamente un uomo èto nel locale e ha minacciato il, intimandogli di consegnargli. In pochi istanti l’uomo è passato dalle parole ai fatti ed ha iniziato a picchiare con violenza il ragazzo, poi si è impossessato dele si è dato alla fuga a piedi. Ilha allertato le forze dell’ordine. Al momento del loro arrivo, però, ilaveva già fatto perdere le proprie ...