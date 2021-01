Juan Carlos di Spagna, che non perderà il titolo di «re emerito» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si riaccendo no i riflettori su Juan Carlos di Spagna, 83 anni festeggiati lontano dalla famiglia reale, lo scorso 5 gennaio, e una posizione ancora in bilico, ma forse migliore di quanto ci si aspettasse. Il Governo spagnolo ha appena deciso che il re emerito non perderà il suo titolo reale, ma lo conserverà a vita. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si riaccendo no i riflettori su Juan Carlos di Spagna, 83 anni festeggiati lontano dalla famiglia reale, lo scorso 5 gennaio, e una posizione ancora in bilico, ma forse migliore di quanto ci si aspettasse. Il Governo spagnolo ha appena deciso che il re emerito non perderà il suo titolo reale, ma lo conserverà a vita.

Lo scandalo che ha coinvolto l'ex sovrano fa ancora parlare, ma Juan Carlos può dormire sonni tranquilli, il Governo Sacnhez non ha intenzione di privarlo del titolo reale. Lui, ancora in «esilio» ad ...

K2 invernale – si ritira anche Carlos Garranzo

Anche Carlos Garranzo si ritira dalla corsa al K2 invernale. L’alpinista spagnolo, parte del team di Sergi Mingote, è stato evacuato dal campo base del K2 dopo una notte particolarmente difficile. Arr ...

Lo scandalo che ha coinvolto l'ex sovrano fa ancora parlare, ma Juan Carlos può dormire sonni tranquilli, il Governo Sacnhez non ha intenzione di privarlo del titolo reale. Lui, ancora in «esilio» ad ...

K2 invernale – si ritira anche Carlos Garranzo

Anche Carlos Garranzo si ritira dalla corsa al K2 invernale. L'alpinista spagnolo, parte del team di Sergi Mingote, è stato evacuato dal campo base del K2 dopo una notte particolarmente difficile. Arr ...