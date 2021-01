Il violino e le scarpe | il “Fiume circolare” di Michele Gazich

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ultimo giorno del 2020 il violinista e scrittore di canzoni ha pubblicato “”, un nuovo brano per il passaggio da un 2020 decisamente nefasto a un 2021 che si spera brillerà di nuova luce. Quando troveremo ciò che abbiamo abbandonato al di là del

Ultime Notizie dalla rete : violino scarpe

L'Eco di Bergamo

La Fiorentina torna alla vittoria in casa e batte il Cagliari, sempre più in crisi: decide Vlahovic al 72', i viola respirano ...L’ultimo giorno del 2020 il violinista e scrittore di canzoni ha pubblicato “Fiume circolare”, un nuovo brano per il passaggio da un 2020 decisamente nefasto a un 2021 che si spera brillerà di nuova l ...