Il fratello di Pierpaolo non “molla”: Giulia Salemi potrebbe essere l’intralcio per la finale del GF Vip (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giulio Pretelli non molla e commenta su Novella 2000 le effusioni amorose tra Pierpaolo e Giulia Salemi, parlando di una storia che potrebbe intralciare la finale del Grande fratello Vip per colpa dell’impossibilità di mettersi in mostra in solitaria. Il fratello di Pierpaolo non “molla”: Giulia Salemi potrebbe essere l’intralcio per la finale Sono sicuramente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Giulio Pretelli none commenta su Novella 2000 le effusioni amorose tra, parlando di una storia cheintralciare ladel GrandeVip per colpa dell’impossibilità di mettersi in mostra in solitaria. Ildinon “”:per laSono sicuramente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

TrashJudger : RT @LeonardoCarli7: Stefania Tommaso Andrea Zelletta Maria Teresa Pierpaolo Andrea Zenga Un gruppo miglior non poteva esserci. Genuini, ver… - LeonardoCarli7 : Stefania Tommaso Andrea Zelletta Maria Teresa Pierpaolo Andrea Zenga Un gruppo miglior non poteva esserci. Genuini,… - blogtivvu : Il fratello di Pierpaolo non “molla”: Giulia Salemi potrebbe essere l’intralcio per la finale del #GFVip - Errica51527546 : #gfvip @GrandeFratello immagino che farete vedere l'intervista di ariadna cosi si parlerà di nuovo di Elisabetta or… - miogenere : #prelemi adesso mamma e fratello saranno felici che Pierpaolo sta mostrando i suoi talenti senza l'influenza della… -