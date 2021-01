Elliot Page, il noto attore di Hollywood annuncia su Instagram di essere transgender (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Elliot Page, la star nominata all’Oscar per Juno e di The Umbrella Academy di Netflix, ha annunciato di essere transgender. Elliot, precedentemente noto come Ellen Page, si è rivolto ai suoi follower sui social media dicendo: «Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans». >> Giornata contro l’omotransfobia, Arcigay: “Maglia nera al Nord, in un anno 138 episodi” Elliot Page: «Ciao amici, voglio dirvi che sono trans» Elliot Page è un famoso attore americano noto al pubblico per la sua performance in Juno o nella saga di Avengers. Recentemente ha annunciato al mondo di essere trans e l’ha fatto su ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021), la star nominata all’Oscar per Juno e di The Umbrella Academy di Netflix, hato di, precedentementecome Ellen, si è rivolto ai suoi follower sui social media dicendo: «Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans». >> Giornata contro l’omotransfobia, Arcigay: “Maglia nera al Nord, in un anno 138 episodi”: «Ciao amici, voglio dirvi che sono trans»è un famosoamericanoal pubblico per la sua performance in Juno o nella saga di Avengers. Recentemente hato al mondo ditrans e l’ha fatto su ...

RaiQuattro : Una serata davvero da brividi su #Rai4: ? alle 21:20 il film horror “Flatliners - Linea mortale” di Niels Arden Opl… - RaiQuattro : Elliot Page e Diego Luna sono i protagonisti di “Flatliners - Linea mortale”, rifacimento in chiave moderna del cul… - burbibbi : @Liv_ing_ @catonarocket @simonatodisco @pellowxx_ rientri in certi canoni.(Non parlo specificamente di elliot page)… - burbibbi : @Liv_ing_ @catonarocket @simonatodisco @pellowxx_ mah io sono rimasta delle mie posizioni. La cosa di Elliot Page n… - gi0pp_ : @Liv_ing_ @simonatodisco @burbibbi This just in Marco; Elliot page è anche non binary quindi tutto sto discorso si… -

Ultime Notizie dalla rete : Elliot Page Elliot Page, conosciuto come Ellen, fa coming out: «Ciao amici, sono trans» UrbanPost Elliot Page, il noto attore di Hollywood annuncia su Instagram di essere transgender

Elliot Page, la star nominata all'Oscar per Juno e di The Umbrella Academy di Netflix, ha annunciato di essere transgender sui social media.

Fumettibrutti: sette operazioni per essere libera

Fumettibrutti, l’autrice di graphic novel dissacranti. In quei libri Josephine Yole Signorelli ha raccontato il suo percorso di transizione ...

Elliot Page, la star nominata all'Oscar per Juno e di The Umbrella Academy di Netflix, ha annunciato di essere transgender sui social media.Fumettibrutti, l’autrice di graphic novel dissacranti. In quei libri Josephine Yole Signorelli ha raccontato il suo percorso di transizione ...