Coronavirus | Speranza | “Campagna vaccinale lunga e i prossimi mesi saranno i più duri In tutta Europa monta forte una nuova tempesta”

"Con la Campagna vaccinale finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel, adesso sappiamo con ragionevole fiducia che il Covid ha i mesi contati e grazie a uno sforzo senza precedenti della comunità scientifica, con i nuovi vaccini sconfiggeremo anche questo virus". Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni in Aula sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. tuttavia il ministro ha anche messo in guardia: "In tutta Europa sta montando una nuova forte tempesta. Il virus verrà piegato con i vaccini ma adesso continua a circolare con forza crescente e può di nuovo colpirci molto duramente".

