Chi è Raul Bova | Carriera | vita privata e curiosità dell’attore di Made in Italy

Leggi su giornal

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sicuramente sapete chi è, l’attore che oggi potremo vedere nei panni del grande stilista Giorgio Armani nella nuova fiction chiamata “in”. Sarà possibile gustare la sua interpretazione su Canale 5 dove, assieme ad i suoi colleghi, torneranno indietro nel tempo negli anni ’70 per raccontare la moda italiana. Troveremo grandi marchi come: Fiorucci, Krizia, Valentino, Armani e Missoni, i quali hanno contribuito a rendere la serie veritiera ed affascinante. La suaè davvero immensa e basti pensare che fu decretato come sex simbol del nostro cinema, proprio grazie al suo fascino. Sicuramente lo ricordiamo per aver recitazione in numerosi film e serie tv, dopo tanta determinazione riesce ad ottenere il ruolo di protagonista nel 1993 in “Piccolo grande amore” di Carlo Vanzina. Un ...