Catanzaro | l’obiettivo sono i playoff | ma dal mercato nessun nome

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Focus suldi Nicola Antonio Calabro, attualmente 6° in classifica nel girone C del campionato di Serie C 2020-2021. In attesa di capire quando verrà recuperata la gara con la Viterbese, sospesa domenica causa nebbia, ildi Mister Nicola Antonio Calabro si gode il suo 6° posto in classifica e pensa già alla sfida di domenica 17 (l’ultima del girone d’andata) contro il Monopoli di Giuseppe Scienza. I calabresi speravano di iniziare il 2021 così come avevano concluso il 2020, ma le avverse condizioni atmosferiche hanno impedito ai giallorossi di portare avanti la loro mini striscia di 4 risultati utili consecutivi che dopo la sconfitta esterna del 29 novembre sul campo del San Nicola, contro il Bari di Geatano Auteri, li ha visti vincere contro Turris (3-1 domenica 6 dicembre) e Bisceglie (1-3 domenica 13 dicembre) e pareggiare ...