Can Yaman, tra Diletta Leotta e polemiche: multato per un assembramento di fans a Roma (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Grandi polemiche intorno all'attore Can Yaman, protagonista anche di un presunto flirt con Diletta Leotta. Nelle scorse ore infatti Yaman è stato multato per aver provocato un assembramento di centinaia di fans davanti all'albergo di Roma dove si trovava per girare uno spot pubblicitario. Inizialmente l'attore si sarebbe dovuto allontanare utilizzando l'ingresso posteriore, ma una volta vista l'orda di ammiratrici in caccia di una foto o di un autografo, Yaman ha ignorato il rischio di assembramento e si è recato in strada per la gioia delle fans. Inevitabile la multa di 400 euro, che adesso potrebbe arrivare anche per le giovani che si sono riversate in strada: le immagini sono al ...

