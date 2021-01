Belen incinta, “la svolta con Spinalbese durante il secondo lockdown” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si parla con grande insistenza di una Belen incinta, cosa che legherebbe ancora di più la bella argentina al fidanzato Antonino Spinalbese. L’indiscrezione clamorosa che riguarderebbe una Belen incinta sta scatenando i fans della bellissima sudamericana. Circolano voci che riguardano una presunta dolce attesa da parte della showgirl sudamericana, che dalla scorsa estate fa coppia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si parla con grande insistenza di una, cosa che legherebbe ancora di più la bella argentina al fidanzato Antonino. L’indiscrezione clamorosa che riguarderebbe unasta scatenando i fans della bellissima sudamericana. Circolano voci che riguardano una presunta dolce attesa da parte della showgirl sudamericana, che dalla scorsa estate fa coppia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GossipItalia3 : Belen incinta del secondo figlio, al settimo cielo con Spinalbese: «Nessun dubbio sulla fonte» #gossipitalianews - Laufan845 : RT @Ri_Ghetto: Sì vabè Belen sempre incinta ok a quest'ora doveva avere 10 figli - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Sì vabè Belen sempre incinta ok a quest'ora doveva avere 10 figli - Ri_Ghetto : Sì vabè Belen sempre incinta ok a quest'ora doveva avere 10 figli -