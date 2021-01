Violenza privata | rapina ed estorsione aggravata dal metodo mafioso | Daspo ‘Willy’ per tre esponenti del clan Di Silvio

(Di martedì 12 gennaio 2021) Per due anni non potranno entrare e stazionare in nessun pub, bar e ristoranti nonché a locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo di Latina. Loro sono tre noti pregiudicati della famiglia Di, sottoposti oggi adalla Polizia di Stato di Latina. I provvedimenti, predisposti dalla Divisione Anticrimine e firmati dal Questore, riguardano alcuni tra coloro che sono stati arrestati lo scorso dicembre dalla Squadra Mobile nell’operazione “Movida Latina” – coordinata dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Roma ed eseguita dalle Squadre Mobili di Latina, Roma e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato – pereddal...

Per due anni non potranno entrare e stazionare in nessun pub, bar e ristoranti nonché a locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo di Latina. Loro sono tre n ...